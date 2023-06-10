Футболист "Краснодара" Сперцян ожидает равной игры с ЦСКА в суперфинале Кубка России

Встреча пройдет 11 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московский клуб ЦСКА и "Краснодар" не будут иметь преимущества друг перед другом в суперфинале Фонбет - Кубка России по футболу, поэтому игра будет тяжелой и равной. Такое мнение ТАСС в субботу высказал полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян.

"Это финал, тут ни у одной из команд не будет преимущества, в том числе и своего поля. Уверен, "Краснодар" придет поддержать много болельщиков, несмотря на то, что матч будет в Москве. Соперник у нас сильный, в финале слабых команд не бывает, поэтому я жду тяжелой равной игры", - сказал Сперцян.

Суперфинал турнира пройдет 11 июня в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 17:00 мск.