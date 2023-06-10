Чемпион мира 2013 года Меньков заявил, что World Athletics убила половину его карьеры

Международная ассоциация легкоатлетических федераций с 2015 года не допускает российских спортсменов до соревнований под своей эгидой

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) значительно повлияли на то, что чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков не сумел до конца реализоваться в спорте. Такое мнение Меньков высказал ТАСС в субботу.

"Я часто вспоминаю свою победу на чемпионате мира, которая случилась десять лет назад, - сказал Меньков. - Очень яркие были ощущения. Моя карьера была на взлете, я мог бы еще многого достигнуть, думаю, если бы нас не убрали в ноябре 2015 года. Обидно очень, у меня полкарьеры просто убили".

"После всего этого очень сложно искать мотивацию, тренироваться многие годы в ожидании международных стартов. Ты только ждешь, а измученный организм спрашивает: "А тебе не надоело все это?" - добавил собеседник агентства.

World Athletics в ноябре 2015 года из-за допингового скандала приостановила членство ВФЛА в своей организации и лишила российских спортсменов международных стартов. С марта 2017 года отдельные российские легкоатлеты при условии получения нейтрального статуса вернули себе возможность выступать на турнирах за рубежом. В 2020 году критерии допуска были ужесточены, и на Олимпиаду в Токио было допущено только 10 россиян. С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине World Athletics запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой.

32-летний Меньков, не имеющий дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил, последний раз выступал на международных стартах в сезоне-2017. На чемпионате мира в Лондоне с прыжком на 8,27 метра этот спортсмен занял четвертое место, а спустя три недели одержал победу на турнире в Загребе.

На чемпионате мира 2013 года, который проходил в Москве, Меньков победил с результатом 8,56 метра, установив рекорд России.