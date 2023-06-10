Меньков до сих пор не знает, почему его с 2018 года не допускают к зарубежным стартам

Спортсмен отметил, что ни на одну его заявку на получение нейтрального статуса не было ответа

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Победитель московского чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину Александр Меньков не понимает, по какой причине он на протяжении многих лет лишен возможности выступать на международных стартах. Об этом он рассказал ТАСС в субботу.

"Никто мне так ни разу не объяснил, почему я остаюсь без нейтрального статуса и возможности выступать на международных стартах, - сказал 32-летний Меньков. - Я каждый год отправлял заявку в нашу федерацию. А потом спрашивал, почему у меня опять нет допуска, на что получал только заверения в том, что они работали, пытались и хотели. На этом все и заканчивалось".

"Ни на одну мою заявку не было ответа из World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций), только в 2017 году незадолго до чемпионата мира меня допустили на остаток сезона. А потом тишина", - добавил собеседник ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года из-за допингового скандала приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации и лишила российских спортсменов международных стартов. С марта 2017 года отдельные легкоатлеты РФ при условии получения нейтрального статуса вернули себе возможность выступать на турнирах за рубежом. Спортсмены отправляли заявки в ВФЛА, а та после перепроверки отправляла все документы в World Athletics.

Меньков, не имеющий дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил, последний раз выступал на международных стартах в сезоне-2017. На чемпионате мира в Лондоне с прыжком на 8,27 метра спортсмен занял четвертое место, а спустя три недели одержал победу на турнире в Загребе.

На чемпионате мира 2013 года, который проходил в Москве, Меньков победил с результатом 8,56 метра, установив рекорд России.