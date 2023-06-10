Чесноков считает, что женский финал на Roland Garros будет неинтересным

По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года, Ига Свёнтек не испытает сопротивления со стороны Каролины Муховой

ТАСС, 10 июня. Белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина являются единственными теннисистками, которые могут составить конкуренцию первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши, поэтому финальная встреча Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) будет неинтересной. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В субботу Свёнтек сыграет в финале против Каролины Муховой из Чехии, обыгравшей в полуфинале Соболенко.

"Я не знаю, что случилось с Соболенко в полуфинале, это просто кошмар, - сказал Чесноков. - Она вела 5:2 в решающей партии, по сути у нее был выигранный матч, и она его проиграла. Сейчас только Соболенко и Рыбакина могут бороться со Свёнтек, но их в финале не будет. Финал будет неинтересным, я даже смотреть его не буду".