Павлюченкова считает, что теннисистка Рыбакина способна повторить путь Шараповой

Олимпийская чемпионка считает, что представительница Казахстана обладает огромным потенциалом

ТАСС, 10 июня. Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обладает огромным потенциалом и способна повторить карьерный путь россиянки Марии Шараповой. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в субботу высказала олимпийская чемпионка в миксте россиянка Анастасия Павлюченкова.

"Конечно, - ответила Павлюченкова на вопрос, способна ли Рыбакина повторить путь Шараповой. - У Лены огромный потенциал - у нее сумасшедшие физические данные, она очень высокая, хорошо подает, почти как мужчина, а в женском теннисе подача играет очень важную роль. Плюс не забывайте, что она еще очень молода, но прогрессирует в каждом турнире. В этом сезоне она стала гораздо увереннее в своих силах, конечно, этому способствуют и хорошие результаты. Жаль, что болезнь не позволила ей показать себя на текущем Roland Garros, но уверена, что у Лены все впереди".

Рыбакиной 23 года, она родилась в Москве и до 2018 года представляла Россию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) спортсменка занимает четвертую строчку. На счету Рыбакиной пять титулов под эгидой организации, в 2022 году она стала победительницей Уимблдона, а в 2023 году дошла до финала Australian Open. В матче третьего круга Roland Garros теннисистка должна была сыграть с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, однако снялась с соревнований по состоянию здоровья.

Шараповой 36 лет, она является бывшей первой ракеткой мира, рейтинг WTA она возглавляла на протяжении 21 недели. Россиянка победила на пяти турнирах Большого шлема - на Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014), Уимблдоне (2004) и US Open (2006). Всего на ее счету 36 титулов в одиночном разряде. Шарапова завершила карьеру в феврале 2020 года.