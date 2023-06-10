10 июня, 10:09
Roland Garros

Российский теннисист Демин выиграл юниорский Roland Garros в парном разряде

Спортсмен стал первым россиянином, выигравшим этот турнир Большого шлема в юниорском мужском парном разряде

ТАСС, 10 июня. Россиянин Ярослав Демин и мексиканский теннисист Родриго Пачеко в субботу стали победителями юниорского Roland Garros в мужском парном разряде.

В финале Демин и Пачеко (первый номер посева) со счетом 6:2, 6:3 обыграли итальянцев Лоренцо Шабази и Габриэле Вульпитту (без номера посева). Демин стал первым россиянином, выигравшим соревнования в мужском парном разряде на юниорском Roland Garros.

Демину 17 лет, он занимает 1337-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде и 1265-ю позицию в одиночном. 

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Roland Garros
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