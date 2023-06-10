Теннисистка Павлюченкова не ожидала, что дойдет до четвертьфинала Roland Garros

В четвертьфинале россиянка проиграла будущей финалистке турнира Каролине Муховой

ТАСС, 10 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова превзошла собственные ожидания, дойдя до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу" в субботу.

В четвертьфинале Roland Garros Павлюченкова уступила чешке Каролине Муховой, впоследствии вышедшей в финал соревнования.

"Я сама такого не ожидала. Каждый матч был с каким-то невероятным сюжетом. Сложным не только физически, но и морально. Всегда непросто играть против соотечественниц. Мне же сначала попалась Люда Самсонова, затем Настя Потапова", - сказала Павлюченкова.

"На россиянок немного другой настрой, но меня расстраивает другой момент. На турнирах Большого шлема очень большая сетка. Понятно, что русских девчонок всегда много в основе, но мы бы могли распределиться по сетке равномерно, и встретиться друг с другом уже на поздних стадиях, а не во втором и третьем кругах", - добавила она.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 10 июня: в решающем матче Мухова сыграет с действующей обладательницей трофея полькой Игой Свёнтек.