Прыгун в высоту Лысенко не будет выступать на соревнованиях до июльского Кубка России

Тренер спортсмена отметил, что ему легкоатлету необходимо время на восстановление после соревнований

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Победитель Спартакиады сильнейших спортсменов России в прыжках в высоту Данил Лысенко взял паузу в выступлениях и в следующий раз примет участие в соревнованиях в середине июля, когда в подмосковном Жуковском состоится Кубок России по легкой атлетике. Об этом ТАСС в субботу сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клюгин.

10 июня в Москве пройдет легкоатлетический Мемориал Знаменских, в программу которого входит и турнир у мужчин в прыжках в высоту.

"Этот турнир с самого начала не входил в наши планы, - сказал Клюгин. - Слишком часто идут турниры, Данил не успевает восстанавливаться. Никаких проблем со здоровьем у него нет, но ему нужно не только соревноваться, но и находить время на тренировки и отдых. Следующим стартом для него будет Кубок России".

Тренер добавил, что 12 июня Лысенко поедет на детский турнир по прыжкам в высоту в Дедуровку (Оренбургская область) в качестве почетного гостя.

Победитель зимнего чемпионата мира - 2018 Лысенко в летнем сезоне принимал участие в двух турнирах и в везде одержал победы. 24 мая на командном чемпионате России в Сочи он показал результат 2,30 метра, 6 июня на Дне прыжков в высоту в Москве он преодолел планку на высоте 2,31 м.

Кубок России пройдет в Жуковском с 14 по 15 июля.