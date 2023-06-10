Теннисистка Павлюченкова рассказала о своей новой команде

В январе россиянка прекратила сотрудничество со своим братом Александром

ТАСС, 10 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова закончила сотрудничество со своим братом Александром после Australian Open 2023 года, сейчас спортсменка тренируется под руководством новой команды и довольна совместной работой. Об этом Павлюченкова рассказала "Спорт-Экспрессу" в субботу.

"Прошлый сезон я досрочно закончила в середине мая, а первый раз взяла ракетку в руки в ноябре. Доктора, у которых лечила колено в Германии, категорически мне это запрещали. Я же не могла больше жить без тенниса. Буквально упрашивала их: буду сидеть на стуле и просто набивать мяч. Йохан, который является главным врачом в футбольной "Баварии", тогда сказал, что знаю я ваши стулья. Посидишь пять минут, потом будешь бегать восьмерки по корту", - рассказала теннисистка.

"В сентябре я приехала в академию Патрика Муратоглу и стала делать только ОФП, без тенниса. Там мне предложили поработать с Гийомом как тренером по физической подготовке. Чуть позже к нам присоединился Эмерик. Так произошло наше знакомство. Когда я начала играть в теннис, то моим тренером был Саша [Павлюченков]. Пьер порой тоже приходил на корт, иногда играл со мной (он хорошо сам играет). Но моим личным тренером он стал только в феврале 2023 года. С Сашей закончили [сотрудничество] после Австралии", - сказала Павлюченкова.

Она отметила, что довольна своим выбором. "Мне нравится наша динамика, когда мы находимся вчетвером. Много проводим времени вне корта, постоянно смеемся, играем в карты. Мне важно, чтобы за кортом тоже была хорошая атмосфера, сложилась определенная командная "химия". Да и ребята молодые, голодные до крупных успехов. Получаю от них много энергии, заряда. Когда в ноябре я была полностью разобрана, они верили в меня, продолжали двигать вперед, всегда были на позитиве. Для них опыт работы со мной тоже хороший шанс заявить о себя, сделать важный шаг в карьере. Вместе двигаемся к одной цели", - добавила Павлюченкова.

Павлюченковой 31 год, она занимает 333-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на ее счету 12 титулов под эгидой организации. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала Roland Garros, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.