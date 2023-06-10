Теннисистка Павлюченкова рассказала о своей новой команде

ТАСС, 10 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова закончила сотрудничество со своим братом Александром после Australian Open 2023 года, сейчас спортсменка тренируется под руководством новой команды и довольна совместной работой. Об этом Павлюченкова рассказала "Спорт-Экспрессу" в субботу.
"Прошлый сезон я досрочно закончила в середине мая, а первый раз взяла ракетку в руки в ноябре. Доктора, у которых лечила колено в Германии, категорически мне это запрещали. Я же не могла больше жить без тенниса. Буквально упрашивала их: буду сидеть на стуле и просто набивать мяч. Йохан, который является главным врачом в футбольной "Баварии", тогда сказал, что знаю я ваши стулья. Посидишь пять минут, потом будешь бегать восьмерки по корту", - рассказала теннисистка.
"В сентябре я приехала в академию Патрика Муратоглу и стала делать только ОФП, без тенниса. Там мне предложили поработать с Гийомом как тренером по физической подготовке. Чуть позже к нам присоединился Эмерик. Так произошло наше знакомство. Когда я начала играть в теннис, то моим тренером был Саша [Павлюченков]. Пьер порой тоже приходил на корт, иногда играл со мной (он хорошо сам играет). Но моим личным тренером он стал только в феврале 2023 года. С Сашей закончили [сотрудничество] после Австралии", - сказала Павлюченкова.
Она отметила, что довольна своим выбором. "Мне нравится наша динамика, когда мы находимся вчетвером. Много проводим времени вне корта, постоянно смеемся, играем в карты. Мне важно, чтобы за кортом тоже была хорошая атмосфера, сложилась определенная командная "химия". Да и ребята молодые, голодные до крупных успехов. Получаю от них много энергии, заряда. Когда в ноябре я была полностью разобрана, они верили в меня, продолжали двигать вперед, всегда были на позитиве. Для них опыт работы со мной тоже хороший шанс заявить о себя, сделать важный шаг в карьере. Вместе двигаемся к одной цели", - добавила Павлюченкова.
Павлюченковой 31 год, она занимает 333-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на ее счету 12 титулов под эгидой организации. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала Roland Garros, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.