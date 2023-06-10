Чесноков считает, что теннисистку Корнееву ждет большое будущее

В 2023 году россиянка выиграла два юниорских турнира Большого шлема подряд

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Алина Корнеева может добиться больших успехов, если продолжит работать над собой. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

10 июня Корнеева со счетом 7:6 (7:4), 6:3 обыграла перуанку Лусиану Перес Аларкон в финале юниорского Открытого чемпионата Франции. Россиянка выиграла второй юниорский турнир Большого шлема подряд, ранее в 2023 году она победила на Открытом чемпионате Австралии.

"У Корнеевой финал был в первом матче (против немки Эллы Зайдель - прим. ТАСС). Это был тяжелейший матч, она просто нереально его вытащила. Сегодня она уже была лучше своей соперницы во всем, - сказал Чесноков. - Корнеева здорово двигалась, подавала, с ней нужно работать дальше, из нее может вырасти большой игрок. Если сравнивать ее с Миррой Андреевой, мне кажется, у них просто разный стиль, разное чтение и понимание игры, но, как я уже говорил, если они продолжат работать над собой, их обеих ждет большое будущее".

Корнеевой 15 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 331-е место. Она стала третьей представительницей России, выигравшей юниорский Открытый чемпионат Франции, ранее его победительницами становились Надежда Петрова (1998) и Дарья Касаткина (2014).