Федотов рассказал, как футболисты ЦСКА могут сдержать лидера "Краснодара" Кордобу

11 июня ЦСКА и "Краснодар" встретятся в суперфинале Кубка России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Для сдерживания лидера атак "Краснодара" Джона Кордобы в суперфинале Фонбет - Кубка России по футболу игрокам ЦСКА потребуется целый комплекс мер. Об этом журналистам в субботу рассказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Суперфинал Кубка России "Краснодар" - ЦСКА состоится на московском стадионе "Лужники" 11 июня.

"Это наша внутренняя кухня, знаем его манеру действий, он забивает, отлично подыгрывает партнерам. Одной мерой по его сдерживанию не обойтись, это комплекс мер. Тут нужна командная работа во всех фазах обороны и атаки", - сказал Федотов.

Главный тренер ЦСКА отметил, что его команда должна быть готова к серии пенальти. "Как говорят - это лотерея, но к ней надо подходить, используя все мелочи, в том числе и психологию", - подчеркнул он.

В нынешнем сезоне ЦСКА и "Краснодар" провели пять матчей, последняя встреча в чемпионате России завершилась ничьей со счетом 0:0. "Тот матч после серии напряженных поединков для нас очень много значил. Не хватило тогда функциональной готовности, не справились с темпом, мягкое поле, большая влажность. Но должны были дожимать соперника во втором тайме", - вспомнил Федотов.