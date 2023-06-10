"Пари Нижний Новгород" сыграет в РПЛ в следующем сезоне

В стыковых матчах нижегородская команда обыграла московскую "Родину"

ТАСС, 10 июня. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" со счетом 0:2 на своем поле уступил московской "Родине" в ответном стыковом матче за право играть в Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24, но по итогам двух встреч сохранил место в чемпионате России. Игра прошла в субботу в Нижнем Новгороде.

Забитыми мячами отметились Иван Тимошенко (8-я минута) и Амур Калмыков (24). На 8-й минуте Тимошенко не реализовал пенальти, но добил мяч в ворота после спасения голкипера хозяев Артура Нигматуллина. В первом матче "Пари Нижний Новгород" в гостях разгромил "Родину" (3:0). По сумме двух встреч подопечные Сергея Юрана одержали победу и сумели сохранить место в РПЛ.

По итогам сезона-2022/23 "Пари НН" завершил чемпионат на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, "Родина" стала пятой в Мелбет - Первой лиге. Третье место в Первой лиге заняла владикавказская "Алания", но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не смог сыграть в стыковых матчах.

Элитный дивизион напрямую покинули подмосковные "Химки" и столичное "Торпедо", их заменят выигравший чемпионат Первой лиги казанский "Рубин" и занявшая второе место калининградская "Балтика". В другом стыковом матче воронежский "Факел" сыграет с красноярским "Енисеем", начало встречи запланировано на 17:30 мск. В первом матче "Факел" одержал победу со счетом 1:0.