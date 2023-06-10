Сенников считает, что футбольный клуб ЦСКА выглядит стабильнее "Краснодара"

11 июня ЦСКА и "Краснодар" встретятся в суперфинале Кубка России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Матч суперфинала Фонбет - Кубка России по футболу между московским ЦСКА и "Краснодаром" будет напряженным, армейцы по ходу турнира показывали более стабильную игру. Такое мнение ТАСС в субботу высказал трехкратный обладатель Кубка России Дмитрий Сенников.

"Финал - это всегда непредсказуемо. Встречаются две хорошие команды. ЦСКА выглядит солиднее и по составу, и по стабильности игры. У них большой опыт выступлений в Кубке России, особенно в финалах. Но "Краснодар" шел ровно, эта команда уже заслужила чего-то добиться своей историей", - сказал Сенников.

"Матч будет напряженным, я уверен. В "Краснодаре" тоже есть хорошие российские и иностранные футболисты, которые могут сказать свое слово. Все покажет игра", - добавил он.

Суперфинал турнира пройдет 11 июня в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 17:00 мск.