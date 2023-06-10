В Москве состоялся гала-матч Народной футбольной лиги среди ветеранов-любителей

Игра прошла в субботу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Матч любительского турнира под эгидой Народной футбольной лиги среди людей старше 45 лет прошел в субботу в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В гала-матче команда правления Народной футбольной лиги победила сборную Народной футбольной лиги со счетом 3:1. В мероприятии принял участие организатор и президент Народной футбольной лиги Гурам Аджоев, заместитель министра юстиции Олег Свириденко, чемпион СССР 1976 года в составе московского "Динамо" Валерий Зенков, обладатель Кубка России Сергей Подпалый и другие.

В турнире сыграли 16 команд из разных регионов России. Игры проходили в Москве с 5 по 10 июня. Победу в соревнованиях одержала московская команда "Диалог", в финале победившая другой столичный коллектив - "МГУ-ветераны". Третье место заняла команда "Спарта" из Сыктывкара, выигравшая в матче за бронзовые медали у "Востока" из Алтайского края.

"Турнир прошел в хорошем, праздничном настроении. Мы проводим его уже в седьмой раз. Такого формата, как у нас, турнир для игроков 45 лет и старше, нет нигде в мире. На игры приходят дети, внуки участников, а у некоторых даже правнуки, и это очень приятно. Здорово, что люди, которые, может, и не попали в большой футбол, не бросают спорт и проявляют себя", - сказал Аджоев в беседе с ТАСС.

Народная футбольная лига была создана в 2016 году для популяризации спорта и здорового образа жизни среди футболистов-любителей старше 45 лет. Поддержку Народной футбольной лиге оказывают министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.