Юран: футболисты "Пари НН" приобрели хороший опыт в матчах с "Родиной"

В субботу "Пари НН" уступил "Родине" в ответном стыковом матче за сохранение места в РПЛ, но по сумме двух встреч сохранил прописку в элитном дивизионе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Футболисты клуба "Пари Нижний Новгород" приобрели хороший опыт в стыковых матчах с московской "Родиной", сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Сергей Юран.

В субботу "Пари НН" со счетом 0:2 на своем поле уступил "Родине" в ответном стыковом матче за право играть в Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24, но по итогам двух встреч сохранил место в чемпионате России.

"Попали в такую ситуацию - пропустили гол в начале встречи. Здесь хороший опыт приобрели парни, молодежь", - сказал Юран. - Мы задачу выполнили, все будет хорошо, такие игры тоже случаются".

Главный тренер "Родины" Дмитрий Парфенов отметил, что команда настраивалась на возвращение после поражения со счетом 0:3 в первом матче. "Настраивались вернуться после неудачного первого матча, удавалось, контролировали, но не хватило мяча. Наверное, себя только [стоит] винить. То, что сегодня команда показала - мы это и просим", - сказал Парфенов.