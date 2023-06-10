Юран пока не может сказать однозначно, что продолжит работу в "Пари Нижний Новгород"

Тренер возглавил футбольный клуб в апреле, под его руководством команда сохранила место в Российской премьер-лиге после стыковых матчей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Определенности в вопросе о продолжении работы Сергея Юрана в качестве главного тренера футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" пока нет. Об этом Юран заявил на послематчевой пресс-конференции в субботу.

В субботу "Пари Нижний Новгород" дома со счетом 0:2 уступил московской "Родине" в ответном стыковом матче за право играть в Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24, но по итогам двух встреч сохранил место в высшем дивизионе чемпионата страны.

"Я не могу сказать однозначно, что я здесь продолжу работать", - сказал Юран.

Он отметил, что команда нуждается в усилении, этот вопрос будет обсуждаться с руководством клуба. "Многое будет от этого зависеть", - добавил главный тренер.

Юран возглавил "Пари Нижний Новгород" 4 апреля, сменив Артема Горлова.