В ISU заявили о негативных финансовых последствиях отстранения российских спортсменов

Россияне не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года

ТАСС, 10 июня. Отстранение российских спортсменов от соревнований, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), повлекло за собой финансовые убытки организации. Об этом говорится в финансовом отчете ISU, опубликованном на официальном сайте организации.

Как говорится в отчете, отсутствие россиян на соревнованиях ISU привело к отсутствию доходов и медийных прав из России. Ожидаемый убыток ISU в 2023 году составит около 1 млн швейцарских франков (около 91,6 млн рублей).

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В апреле 2023 года организация сообщила, что вопрос их возвращения будет обсуждаться в июне или октябре.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем они не должны быть связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.