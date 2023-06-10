10 июня, 15:40
Зимние олимпийские виды спорта

В ISU заявили о негативных финансовых последствиях отстранения российских спортсменов

Сергей Бобылев/ ТАСС
Даниэль Грассль, Марк Кондратюк и Денис Васильев
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Россияне не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года

ТАСС, 10 июня. Отстранение российских спортсменов от соревнований, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), повлекло за собой финансовые убытки организации. Об этом говорится в финансовом отчете ISU, опубликованном на официальном сайте организации.

Как говорится в отчете, отсутствие россиян на соревнованиях ISU привело к отсутствию доходов и медийных прав из России. Ожидаемый убыток ISU в 2023 году составит около 1 млн швейцарских франков (около 91,6 млн рублей).

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В апреле 2023 года организация сообщила, что вопрос их возвращения будет обсуждаться в июне или октябре.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем они не должны быть связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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