Тарпищев считает, что теннисистка Корнеева может выиграть юниорские Уимблдон и US Open

В активе российской спортсменки в этом году победы на юниорских Australian Open и Roland Garros

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Алина Корнеева в нынешнем сезоне может выиграть все турниры Большого шлема. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

10 июня Корнеева обыграла перуанку Лусиану Перес Аларкон в финальном матче юниорского Roland Garros - 7:6 (7:4), 6:3. Россиянка выиграла второй юниорский турнир Большого шлема подряд, ранее в 2023 году она победила на Australian Open.

"Из тех, кто выигрывает юниорские турниры Большого шлема, 30% только хорошо выступают во взрослом возрасте. Поэтому рано говорить о перспективах. Но молодец - проявила волю, поборолась. Она рано сформирована, сильная", - отметил Тарпищев.

"На траве на Уимблдоне вполне может выигрывать - сейчас трава медленная. Вообще, Корнеевой можно замахнуться на все четыре победы на Больших шлемах. Корнеева талантлива, и то, что выиграла два турнира Большого шлема на разных покрытиях, говорит о потенциале. Но его еще надо реализовать", - добавил собеседник агентства.

Корнеевой 15 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 331-е место.