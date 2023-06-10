10 июня, 16:04
Летние олимпийские виды спорта

Прыгун в высоту Иванюк выиграл Мемориал братьев Знаменских

Антон Новодережкин/ ТАСС
Илья Иванюк
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Спортсмен показал результат 2,24 метра

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту Илья Иванюк одержал победу на Мемориале братьев Знаменских. Соревнования проходят в Москве.

Иванюк показал результат 2,24 метра. Занявший второе место представитель Турции Асет Альперен показал такой же результат, но уступил победителю по количеству попыток. Тройку призеров замкнул Никита Анищенков (2,21).

Иванюк является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы - 2018. 3 июня легкоатлет повторил лучший результат летнего сезона в мире, преодолев планку на высоте 2,33 метра.

Мемориал братьев Знаменских проходит в рамках Недели легкой атлетики в Москве. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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