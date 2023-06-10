Тарасова заявила, что уверена в допуске россиян к турнирам ISU в следующем сезоне

Российские спортсмены были отстранены от международных соревнований в марте 2022 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что российских спортсменов в следующем сезоне допустят до соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Такое мнение Тарасова высказала ТАСС в субботу.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Согласно финансовому отчету ISU, отстранение российских спортсменов от соревнований повлекло за собой финансовые убытки организации.

"Я их деньги не считаю, никогда это не делала. Мы уже год отсидели, сколько можно не выступать ни за что? Мы ни у кого ничего не украли, думаю, они и без финансовой истории нас выпустят. Уверена в том, что ISU допустит нас на следующий сезон", - сказала Тарасова.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем они не должны быть связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.