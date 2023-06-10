10 июня, 16:26
Летние олимпийские виды спорта

Иванюк считает, что сильнейшие в мире прыгуны в высоту живут в России и Белоруссии

В субботу Иванюк стал победителем московского Мемориала Знаменских

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россияне и белорусы являются сильнейшими прыгунами в высоту в мире. Об этом в субботу журналистам сообщил бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк.

В субботу Иванюк стал победителем московского Мемориала Знаменских с результатом 2,24 метра. Второе место из-за большего количества затраченных попыток занял турок Альперен Асет, бронза досталась Никите Анищенкову (2,21).

"К нам стали приезжать иностранные спортсмены, это уже здорово, - отметил Иванюк. - Мемориал Знаменских уже стал международным соревнованием, здесь вместе с нами выступают белорусы и турки. Все-таки в мужских прыжках в высоту самые сильные - это Россия и Белоруссия. Если к нам захотят присоединиться [Джанмарко] Тамбери и [Мутаз] Баршим, милости просим, приезжайте и прыгайте".

Итальянец Тамбери и катарец Баршим на Олимпиаде 2021 года в Токио поделили первое место.

"Было бы неплохо, если бы некоторые этапы проходили в ближнем зарубежье, например, в Минске. Местный стадион "Динамо" является одной из самых любимых моих арен. Хочу выступить на чемпионате Белоруссии и посоревноваться с местными прыгунами Димой Набоковым и Максимом Недосековым", - добавил Иванюк. 

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Летние олимпийские виды спорта
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