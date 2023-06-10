Воронежский "Факел" сохранил место в Российской премьер-лиге на следующий сезон

Команда в переходных матчах оказалась сильнее красноярского "Енисея"

ВОРОНЕЖ, 10 июня. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб "Факел" на своем поле со счетом 2:0 обыграл красноярский "Енисей" в ответном переходном матче за право играть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24. Встреча прошла в субботу.

Счет на 10-й минуте открыл Роман Акбашев, реализовав пенальти, на 70-й минуте он удвоил преимущество воронежской команды. Перед началом матча пресс-служба Российского футбольного союза объявила, что по техническим причинам встреча пройдет без использования системы видеоассистента рефери.

Во втором тайме травму получил ассистент главного арбитра Роман Усачев, до конца встречи его заменял резервный судья Артем Чистяков.

Первый матч "Факела" и "Енисея", прошедший в Красноярске, завершился со счетом 1:0 в пользу воронежцев. По итогам субботней встречи "Факел" обеспечил себе место в РПЛ в сезоне-2023/24.

"Факел" по итогам сезона-2022/23 занял 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, "Енисей" в Мелбет - Первой лиге стал 4-м. В другом противостоянии "Пари Нижний Новгород" обыграл московскую "Родину" по сумме двух матчей (3:0, 0:2). "Пари НН" стал 13-м в РПЛ, "Родина" - 5-й в Первой лиге. 3-е место заняла владикавказская "Алания", но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не смог сыграть в стыковых матчах.

Элитный дивизион чемпионата России покинули подмосковные "Химки" и столичное "Торпедо", их заменят победитель Первой лиги казанский "Рубин" и занявшая 2-е место калининградская "Балтика".