Победитель Мемориала Знаменских Иванюк заявил, что желал успеха сопернику из Турции

Иванюк победил с результатом 2,24 метра, второе место из-за большего количества затраченных попыток занял Альперен Асет

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Прыгун в высоту Илья Иванюк, занявший первое место на московском Мемориале Знаменских, во время соревнований болел за своего соперника турка Альперена Асета. Об этом Иванюк сообщил в субботу журналистам.

"Я желал ему удачи, все-таки для него 2,29 были бы очень хорошим результатом, который близок к личному рекорду, - заметил Иванюк. - Хотелось бы, чтобы он взял эту высоту, но не получилось. К сожалению, с таким скромным результатом я занял первое место. Извините, болельщики, что я не оправдал ваши ожидания".

Бронзовый призер чемпионата мира - 2019 Иванюк победил с результатом 2,24 метра. Второе место из-за большего количества затраченных попыток занял Асет, который трижды пытался прыгнуть на 2,29, но все попытки оказались неудачными. Бронза досталась Никите Анищенкову (2,21).

Следующим стартом для Иванюка станет турнир в Чебоксарах, который пройдет 17 июня.