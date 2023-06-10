Тарпищев назвал хорошей плеядой теннисистов поколение Ярослава Демина

10 июня Демин выиграл юниорский Roland Garros в мужском парном разряде

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поколение российских теннисистов, к которому относится Ярослав Демин, является сильным и конкурентоспособным. Такое мнение ТАСС в субботу высказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

10 июня Демин вместе с мексиканцем Родриго Пачеко стал победителем мужского парного юниорского турнира Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Также в субботу россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Roland Garros в одиночном разряде.

"Демин тренируется в Москве, Корнеева начинала там же. Демин был в составе команды Кубка Дэвиса, когда по юношам выиграли. Хорошая плеяда ребят", - сказал Тарпищев.

"Женщин полегче тренировать, они раньше формируются, поэтому и результаты у них раньше появляются, у мужчин намного выше конкуренция. Это, в целом, логично - во всем мире так, не мы одни", - добавил он.

Демину 17 лет, он занимает 1337-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде и 1265-ю позицию - в одиночном. Российские теннисисты выиграли юниорский турнир Кубка Дэвиса в 2021 году, со счетом 2-0 обыграв команду Франции. В составе команды вместе с Деминым выступали Максим Жуков и Данил Панарин.