Шубенков заявил, что обрел христианское смирение после недопуска на зарубежные старты

Российские легкоатлеты с марта 2022 года лишены возможности участвовать на международных соренованиях

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков после долгих лет сложной ситуации с допуском на международные старты в настоящее время испытывает чувство смирения. Об этом Шубенков рассказал журналистам в субботу.

"Маша очень загрустила, и я могу ее понять, - сказал Шубенков, отвечая на просьбу прокомментировать майское заявление олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене о том, что ее международная карьера фактически завершена. - Про свою международную карьеру что могу сказать? Будут на следующий год Олимпийские игры, и там опять начнется свистопляска вокруг допуска-недопуска. Надоело все это, если честно, и уже присутствует какое-то смирение христианское".

"Я пытаюсь цепляться за то, что у нас есть сейчас. Здесь тоже ребята на пятки наступают. Ты 13,70 бежишь, а они еще медленнее", - добавил чемпион мира.

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.