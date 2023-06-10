"Лучше дня рождения". Стамбул в полной готовности подходит к финалу Лиги чемпионов

На Олимпийском стадионе в субботу сыграют "Манчестер Сити" и "Интер"

СТАМБУЛ, 10 июня. /ТАСС/. Стамбул в субботу принимает тысячи болельщиков, которые собираются посетить фан-зоны и главный матч еврокубкового сезона - финал Лиги чемпионов сезона-2022/23. Встреча между английским "Манчестер Сити" и итальянским "Интером" пройдет на Олимпийском стадионе и начнется в 22:00 мск.

По прилете в Международный аэропорт "Стамбул" сразу становится понятно, что город находится в ожидании финала Лиги чемпионов. Прибывших болельщиков и туристов встречают яркие постеры, есть и специальная дорожка, над которой висят официальные мячи турнира. Уже в аэропорту заметно, что город очень ждет болельщиков. В одно время с корреспондентом ТАСС в Стамбул прилетела большая часть болельщиков "Манчестер Сити", в аэропорту они были сдержанны, но на одной из центральных площадей города сдержанность исчезла, они начали скандировать кричалки.

В начале недели на площади Таксим открылась одна из главных фан-зон для болельщиков в преддверии финала Лиги чемпионов. Около полудня в субботу на ней находились порядка 3 тыс. человек, преимущество среди болельщиков было на стороне "Манчестер Сити". Посетители этой фан-зоны могли увидеть большие копии официальных мяча и кубка Лиги чемпионов, приобрести сувениры, а также послушать выступления диджеев.

Один из болельщиков "Манчестер Сити" признался, что такой праздник для него лучше, чем день рождения, так как команда имеет шансы впервые выиграть Лигу чемпионов. "Эмоции великолепные, я впервые на финале Лиги чемпионов. Если честно, это лучше, чем день рождения", - сказал болельщик Джордж.

Выставка футболок команд - участниц группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 в Стамбуле © Роман Шлуинский/ ТАСС

С 8 июня работает фан-зона в районе Еникапы, она называется "Фестиваль чемпионов", ее организовал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Она занимает большую территорию, в день решающего матча ее посетили порядка 5 тыс. болельщиков. Здесь также можно было увидеть большую копию официального мяча Лиги чемпионов, поиграть в футбольные игры, послушать выступления исполнителей. Главным украшением фан-зоны стала выставка игровых футболок всех клубов - участников группового этапа турнира, а наибольшей популярностью пользовалась майка чемпиона мира в составе сборной Франции Киллиана Мбаппе из ПСЖ.

Болельщик "Интера" Даниэль рассказал, что приехал в Стамбул без билета на финальный матч. "Я здесь в надежде на то, что куплю билет. Но даже если не получится, не сильно расстроюсь, так как я на главном футбольном празднике года", - отметил Даниэль.

Русский след

В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета УЕФА. Однако в Стамбул приехали российские болельщики. Один из них - Михаил - посетит 10-й финал Лиги чемпионов, его друг приехал на решающий матч главного клубного европейского турнира во второй раз.

"Мы приехали вчера без билетов. Взяли с рук за €1,5 тыс. каждый", - отметил он. Болельщик был в кепке московского "Спартака" и в шутку отметил, что финал Лиги чемпионов - не такой уж и великолепный праздник, раз в нем не играют красно-белые.

Посетить финал Лиги чемпионов планирует и супружеская пара из России. За 3 часа до матча у них не было билетов, но они отметили, что планируют попытать удачу на стадионе.

Еще две фан-зоны ждут болельщиков около самого стадиона. Там планируется разделение территории для болельщиков "Интера" и "Манчестер Сити". Попасть туда можно, предъявив билет или аккредитацию.