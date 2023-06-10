Бестемьянова надеется, что убытки ISU повлияют на возвращение россиян на мировую арену

Олимпийская чемпионка считает, что без российских фигуристов международные старты стали менее интересными

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова надеется, что понесенные Международным союзом конькобежцев (ISU) убытки положительно повлияют на решение о возвращении российских спортсменов на мировую арену. Об этом она рассказала ТАСС в субботу.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Согласно финансовому отчету ISU, отстранение российских спортсменов от соревнований повлекло за собой финансовые убытки организации.

"Понятно было, что ISU теряет деньги, просто сегодня опубликовали отчет. Без нас соревнования стали менее интересными, особенно у женщин и в парах. Надеюсь, что сложившаяся для ISU ситуация повлияет на решение о допуске наших спортсменов, и их вернут на международные соревнования. Мы все этого ждем", - сказала Бестемьянова.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем они не должны быть связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.