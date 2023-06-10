Шубенков рассказал о негативном влиянии отсутствия международных стартов на результаты

10 июня Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на Мемориале братьев Знаменских

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков уверен, что неучастие в международных соревнованиях негативно отражается на его результатах. Об этом он рассказал журналистам в субботу.

10 июня Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на Мемориале братьев Знаменских, который проходит в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

"Были бы у меня международные старты, и подготовка вся веселее бы шла, - считает Шубенков. - Если бы мне сейчас сказали, что на следующей неделе я еду выступать за границу, то на нервах одну-две десятых секунды сбросил бы с результата автоматически. Такое было со мной в 2021 году, когда меня долго не пускали, а когда допустили, то я на первом же турнире 0,2 секунды снял со своего лучшего результата. Поэтому участие в международных стартах для меня является очень серьезным фактором".

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.