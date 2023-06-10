Чемпион мира Шубенков рассказал, что на турнире в Москве охранник принял его за ветерана

С 6 по 10 июня в Лужниках проходила Неделя легкой атлетики в Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2013 года в беге на 110 метров с барьерами 32-летний Сергей Шубенков был принят за ветерана одним из сотрудников службы безопасности, отвечающим за доступ на стадион участников легкоатлетического Мемориала Знаменских. Об этом Шубенков сообщил журналистам в субботу.

"Все стараются, прикольно, - сказал Шубенков про организацию соревнований в Москве. - Праздник есть, но он страдает из-за каких-то мелочей. Вот почему мы бегаем здесь, а люди сидят далеко на трибуне? Иду к входу для участников, а меня спрашивают: "Вы у нас ветеран? У вас какая возрастная группа?" Я сказал, что у меня никакая возрастная группа, напомнил, что ветераны у нас от 45 лет и старше. Выяснилось в итоге, что я в группе S".

"Да и соревнования по прыжкам в высоту сегодня только из-за забора можно нормально посмотреть. Видимо, все здесь делается для телекартинки, а на трибунах легкую атлетику приходится в телефонах смотреть", - добавил спортсмен.

С 6 по 10 июня в Лужниках проходила Неделя легкой атлетики в Москве.