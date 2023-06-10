Бивол рассчитывает на бой против Бетербиева

Бетербиев в августе должен провести бой против Каллума Смита

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Дмитрий Бивол на данный момент рассматривает только объединительный бой против Артура Бетербиева. Об этом ТАСС в субботу рассказали в команде Бивола.

"Пока рассматривается только бой против Бетербиева, других планов нет. Но Бетербиеву еще нужно победить [британца Каллума] Смита в августе", - сказал собеседник агентства.

Бетербиев, владеющий титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации, ближайший бой проведет 19 августа в Канаде против Смита. На счету Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

В активе Бивола 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.