Команда Московской области выиграла финал шахматного турнира "Белая ладья"

Соревнования прошли в Сочи

ТАСС, 10 июня. Команда Московской области в субботу одержала победу в финальном этапе шахматного турнира среди школьных команд "Белая ладья". Соревнования прошли в Сочи.

Победители записали на свой счет 18 матчевых очков из 18 возможных. В составе команды Московской области играли Максим Чертков, Александр Усов, Александр Федосов и Ирен Люцингер. Тренером являлся Игорь Ягупов.

Второе место с 15 очками заняла команда Москвы, тройку призеров замкнула команда Свердловской области.

Финальный этап турнира "Белая ладья" прошел в Сочи с 1 по 10 июня. В соревновании приняли участие 87 команд, среди которых было 85 российских, а также по одному коллективу из Белоруссии и Киргизии.

Каждая команда состояла из пяти человек: четырех игроков, в числе которых была как минимум одна девушка, и одного тренера. К турниру были допущены учащиеся не старше 14 лет. Этап прошел по швейцарской системе в девять туров.