Шубенков заявил, что поедет в Белоруссию только в случае готовности бить рекорды

10 июня на московском Мемориале Знаменских Шубенков победил с результатом 13,69 секунды

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков готов ехать на соревнования в Белоруссию только в том случае, если наберет оптимальную форму. Об этом спортсмен сообщил в субботу журналистам.

"Желания у меня вагон, - ответил Шубенков на вопрос, не хотел бы он выступить в конце июля на чемпионате Белоруссии. - Но если ехать туда, то не 13,60 туда везти, а с более серьезным результатом. Ехать и рекорды бить, а то приеду на чемпионат Белоруссии и ни одного рекорда не побью. Тот же Виталий Парахонько наверняка дома побыстрее побежит".

Чемпионат Белоруссии по легкой атлетике пройдет в Минске с 27 по 28 июля.

10 июня на московском Мемориале Знаменских Шубенков победил с результатом 13,69 секунды.