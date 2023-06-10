Реванш Бивол - Альварес может не состояться в 2023 году

В команде мексиканца отметили, что на данный момент переговоры о проведении повторного боя не ведутся

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Реванш между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом может не состояться в 2023 году. Об этом ТАСС в субботу рассказали в команде Альвареса.

"Пока переговоров о реванше нет. Вполне может быть, что поединок не состоится в нынешнем году", - сказал собеседник агентства.

Бивол победил Альвареса весной прошлого года единогласным решением судей. Поединок прошел в полутяжелом весе. Ранее Альварес заявил, что хочет провести реванш осенью 2023 года.

В активе 32-летнего россиянина 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения. 32-летний Альварес владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации, Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации во втором среднем весе. На его счету 59 побед (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьих.