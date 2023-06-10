Около 3,5 тыс. человек приняли участие во Всероссийском дне футбола в "Лужниках"

Мероприятие прошло в преддверии суперфинала Кубка России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. поклонников футбола собрались в субботу в "Лужниках" по случаю Всероссийского дня футбола, организаторами которого стали Российский футбольный союз и Москомспорт. В рамках мероприятия состоялись сразу несколько турниров - с участием школьников, болельщиков клубов-участников Фонбет - Кубка России сезона-2022/23, а также соревнования Московской федерации футбола и состязания в рамках Дня московского спорта.

Москвичи пришли в "Лужники" поболеть за участников праздника и просто приятно провести время семьями - детей в этот день здесь было не меньше, чем взрослых. Разгуляться им было где, организаторы предусмотрели самые разные виды активностей - настольный футбол, аэрофутбол, текбол, симулятор для бомбардиров. К нему очередь не таяла до самого конца праздника, прошедшего в музыкальном сопровождении групп "Винтаж", "Конец фильма", Бьянки и других известных исполнителей.

Победу в турнире болельщиков одержал ЦСКА, вторым стал "Спартак", третьим - "Локомотив". В возрастной категории до 16 лет победили футболисты из команды "Нава", второе место занял "Ермак", третье - "Царицыно".

Но самый жаркий ажиотаж у посетителей "Лужников" в субботу вызвала автограф-сессия известных российских футболистов - Евгения Алдонина, Владимира Быстрова, Дмитрия Сенникова, Руслана Пименова, Дмитрия Сычева. Самые терпеливые, дождавшись ее конца, получили возможность сфотографироваться с легендами российского футбола.

"Чем больше таких мероприятий, тем лучше, - рассказал ТАСС Алдонин. - В общении с детворой шансы для развития нашего любимого вида спорта куда выше. Думаю, мотивация у ребят после такого должна быть запредельной. Если бы у меня был такой шанс в детстве, я был бы счастлив".

Вдохновение перед суперфиналом Кубка России

Также в субботу в "Лужниках" состоялся и фестиваль "Футбол в школе", в нем приняли участие 300 учеников из подмосковных школ. На 15 площадках одновременно сыграли 30 команд, сформированных из учеников третьих-четвертых классов. Юные футболисты сыграли в формате 4х4, обязательным условием для участников стала как минимум одна девочка в команде.

Задачей каждого дивизиона было забить более 212 голов - по количеству мячей, забитых в финалах Кубка России за всю советскую и российскую историю турнира. Амбассадорами фестиваля стали футболисты Руслан Пименов, Елена Терехова и Алексей Гасилин. С поставленной задачей справилась каждая из команд - ребята из дивизиона Пименова забили 275 голов, из дивизиона Тереховой - 316 голов, из дивизиона Гасилина - 314 голов.

Дмитрий Сенников считает, что организаторы очень верно выбрали день проведения празднований: "На мой взгляд, это правильное решение. Мы знаем, что день футбола проходит в декабре, но к этому времени обычно все уже отдыхают. А сейчас праздник проходит накануне финала кубка, а значит, пришедшие в "Лужники" сегодня вдохновляются атмосферой футбола, а на следующий день смогут увидеть в деле лучшие российские команды".

Билеты на предстоящий в "Лужниках" воскресный суперфинал Кубка России с участием московского ЦСКА и "Краснодара" еще остались, но их уже не так много. В воскресенье "Лужники" смогут принять 55 тыс. болельщиков, на матч уже продано 50 тыс. билетов. Об этом ТАСС в субботу сообщила заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова. "Мы рады, что накануне финала кубка "Лужники" собрали столько поклонников футбола. Приглашаем завтра всех на суперфинал - будет интересная развлекательная программа, артисты, шоу", - отметила также Сурикова.