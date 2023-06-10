"Манчестер Сити" впервые стал победителем Лиги чемпионов

В финале английская команда обыграла итальянский "Интер"

СТАМБУЛ, 10 июня. /ТАСС/. Английский "Манчестер Сити" со счетом 1:0 обыграл итальянский "Интер" в финальном матче футбольной Лиги чемпионов сезона-2022/23. Встреча прошла в субботу на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Мяч на 68-й минуте забил Родри. На 36-й минуте бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне получил травму и был заменен на Фила Фодена.

"Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Команда второй раз играла в финале турнира, в 2021 году "Манчестер Сити" уступил английскому "Челси" (0:1). "Манчестер Сити" выиграл второй еврокубок в истории после победы в Кубке обладателей кубков в 1970 году.

Впервые с 2012 года Лигу чемпионов выиграла команда, ранее не становившаяся победителем турнира. Тогда победителем впервые в истории стал "Челси". "Манчестер Сити" стал 23-м чемпионом соревнования.

Двукратным победителем Лиги чемпионов стал английский голкипер Скотт Карсон, который был в заявке "Манчестер Сити" и не провел ни одного матча за команду в этом сезоне. Впервые он стал победителем турнира в 2005 году, тогда он был игроком английского "Ливерпуля", который на Олимпийском стадионе в Стамбуле обыграл итальянский "Милан".

В сезоне-2022/23 клубы из России не выступали в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций. Следующий финал Лиги чемпионов планируется провести 1 июня 2024 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Другие итоги розыгрыша Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" стал восьмой командой, которая оформила требл (выиграла чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов). Ранее это удавалось шотландскому "Селтику" (сезон-1966/67), нидерландским "Аяксу" (сезон-1971/72) и ПСВ (сезон-1987/88), английскому "Манчестер Юнайтед" (сезон-1998/99), испанской "Барселоне" (сезон-2008/09 и сезон-2014/15), итальянскому "Интеру" (сезон-2009/10) и германской "Баварии" (сезон-2012/13 и сезон-2019/20). Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром турнира с 12 голами.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в третий раз стал победителем Лиги чемпионов в качестве тренера: в 2009 и 2011 годах специалист приводил к победе испанскую "Барселону". В 2021 году "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы уступил "Челси". Гвардиола во второй раз в карьере оформил требл (ранее испанец сделал это с "Барселоной" в 2009 году) и стал первым тренером, который добился такого результата. По числу побед в Лиге чемпионов в качестве тренера Гвардиола сравнялся с англичанином Бобом Пейсли и французом Зинедином Зиданом, лидером по этому показателю является итальянец Карло Анчелотти (4).

Наставник "Интера" Симоне Индзаги проиграл финал впервые в карьере. В качестве игрока итальянец выиграл шесть финалов различных турниров, в качестве тренера - семь решающих игр.

Нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес стал первым аргентинцем, выигравшим Кубок Либертадорес, чемпионат мира и Лигу чемпионов, ранее это достижение покорялось бразильцам Диде, Роке Жуниору, Кафу и Роналдиньо. Также Хулиан Альварес стал первым игроком, выигравшим требл и чемпионат мира в течение одного сезона.

Итальянские команды в текущем сезоне вышли в финал трех еврокубков и уступили в каждом из них. В финале Лиги Европы "Рома" проиграла испанской "Севилье" (1:1, 1:4 - по пенальти), "Фиорентина" в финале Лиги конференций потерпела поражение от английского "Вест Хэма" (1:2).