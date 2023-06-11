Индзаги заявил, что гордится футболистами "Интера" после поражения в финале Лиги чемпионов

Итальянская команда уступила английскому "Манчестер Сити" со счетом 0:1

СТАМБУЛ, 11 июня. /ТАСС/. Главный тренер итальянского "Интера" Симоне Индзаги гордится игрой своих футболистов в финальном матче Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". Об этом Индзаги рассказал журналистам в воскресенье.

10 июня "Интер" уступил "Манчестер Сити" со счетом 0:1. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

"Мы провели великую игру сегодня, - сказал Индзаги. - Мы не заслужили поражения, но "Манчестер Сити" - топ-команда. Я могу сказать болельщикам, что они оказывали фантастическую поддержку, прекрасный момент и опыт для нас. Это футбол, такие разочарования позволяют расти".

"Мы не смогли забить, принимали неверные решения, но я горжусь футболистами. "Манчестер Сити" заслужил выиграть Лигу чемпионов. Поздравляю Хосепа Гвардиолу (главного тренера "Манчестер Сити" - прим. ТАСС)", - добавил Индзаги.