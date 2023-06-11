Лопес победил Тэйлора в бою двух бывших абсолютных чемпионов мира по боксу

Американский боксер завоевал пояс Всемирной боксерской организации в весовой категории до 63,5 кг.

ТАСС, 11 июня. Американец Теофимо Лопес завоевал звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Нью-Йорке, он выиграл у британца Джоша Тэйлора решением судей.

25-летний Лопес одержал 19-ю победу (13 нокаутом) при 1 поражении. Боксер стал абсолютным чемпионом мира в 2020 году, победив украинца Василия Ломаченко решением судей. Американец в возрасте 23 лет и 85 дней стал вторым в списке самых молодых боксеров в истории, завоевавших не менее трех титулов чемпиона мира, после американца Майка Тайсона (21 год 37 дней). В следующем поединке в ноябре 2021 года Лопес расстался со званием абсолютного чемпиона мира, проиграв австралийцу Джорджу Камбососу - младшему решением судей.

Тэйлор не сумел во второй раз защитить пояс WBO. В 2021 году британец завоевал звание абсолютного чемпиона мира, выиграв у американца Хосе Карлоса Рамиреса решением судей, а в феврале 2022 года защитил его благодаря победе над соотечественником Джеком Кэттероллом решением судей. Позднее Всемирная боксерская ассоциация лишила его титула из-за нарушения сроков проведения обязательной защиты, а потом он отказался от поясов Международной боксерской федерации и Всемирного боксерского совета.

32-летний Тэйлор потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 19 победах (13 нокаутом). В октябре 2019 года британец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, победив в финале американца Реджиса Прогрейса решением судей.