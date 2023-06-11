Меньков считает, что допинговый скандал сильнее всего ударил по российской легкой атлетике

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в 2015 году из-за допингового скандала приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики и отстранила отечественных спортсменов от соревнований под своей эгидой

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Начавшийся через два года после окончания московского чемпионата мира по легкой атлетике - 2013 допинговый скандал свел на нет развитие этого вида спорта в России. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков.

"Рассуждать о том, какое спортивное наследие оставил России прошедший 10 лет назад в Москве чемпионат мира, смысла нет, - подчеркнул Меньков. - После разразившихся позднее допинговых скандалов стало жить тяжелее всем видам спорта в России, но по легкой атлетике был нанесен самый мощный удар. Сейчас у нас большие проблемы как на высшем уровне, так и в регионах".

Чемпион мира 2013 года продолжает надеяться, что в российской легкой атлетике найдутся люди, которые смогут вывести ее из кризиса. "У нас очень зрелищный вид спорта, дети очень талантливые, нужно только правильно выстроить стратегию работы. И найти мотивацию, без которой спортсмены не могут развиваться", - добавил собеседник ТАСС.

"Пока, по большому счету, мотивации нет. Сейчас на сборе вместе со мной находятся ребята, которые начали свой путь в спорте, когда я уже стал чемпионом мира. Какие цели они перед собой ставят в условиях, когда нет допуска на международные старты? Мне очень обидно, что у молодых спортсменов нет возможности для полной самореализации", - заключил Меньков.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Москве с 10 по 18 августа 2013 года. После окончания соревнований сборная России занимала первое место в неофициальном медальном зачете с 7 золотыми, 4 серебряными и 6 бронзовыми наградами. После перепроверки допинг-проб и проведенного расследования российская команда опустилась в итоге на седьмое место (2-2-3). Золотые награды сохранили только Меньков и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года из-за допингового скандала приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в своей организации и лишила российских спортсменов международных стартов. С марта 2017 года отдельные российские легкоатлеты при условии получения нейтрального статуса вернули себе возможность выступать на турнирах за рубежом.