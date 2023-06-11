КПРФ стал двукратным чемпионом России по мини-футболу

В финальной серии московский клуб обыграл "Норильский никель"

ТАСС, 11 июня. Московский КПРФ в воскресенье в гостях со счетом 3:1 обыграл "Норильский никель" в третьем матче финальной серии плей-офф Пари - Суперлиги по мини-футболу.

В составе победителей мячи забили Даниэль Баталья (9-я минута), Арсер Багиров (40) и Денис Бурков (44). У проигравших отличился Соуза Габриэль (44).

КПРФ выиграл серию до трех побед со счетом 3-0. Первые две встречи завершились домашними победами московского клуба (4:0, 3:2). КПРФ стал победителем регулярного чемпионата, "Норильский никель" занял второе место в турнирной таблице. КПРФ не проиграл ни одного матча в плей-офф.

Бронзовым призером чемпионата России стала екатеринбургская "Синара". В серии за третье место команда победила клуб "Газпром-Югра" из Югорска (3-1). Екатеринбургский клуб в седьмой раз стал бронзовым призером чемпионата страны.

КПРФ во второй раз стал чемпионом России, ранее клуб становился победителем национального первенства в сезоне-2019/20. Также команда дважды уступала в финале (в сезонах-2018/19 и 2021/22). "Норильский никель" является чемпионом страны сезона-2001/02, серебро турнира команда завоевала в третий раз (2000/01, 2002/03, 2022/23), также клуб дважды становился бронзовым призером турнира (2020/21, 2021/22).

Самым титулованным клубом России является "Динамо" (Московская область), 11 раз побеждавшее в чемпионате страны. Столичная "Дина" девять раз выигрывала золотые медали, по три раза побеждали "Синара" и "Газпром-Югра", по одному разу - московский "Спартак", "Норильский никель" и "Тюмень".