Коган заявил, что решение ISU сохранить отстранение россиян не повлияет на планы ФФККР

Генеральный директор организации отметил, что его не удивило подобное решение международной федерации

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Решение совета Международного союза конькобежцев (ISU) сохранить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации не повлияет на планы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на будущий сезон. Об этом ТАСС в воскресенье заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

В воскресенье стало известно, что ISU оставил в силе решение о недопуске россиян и белорусов к международным соревнованиям.

"Это заключение ISU значит, что наши спортсмены - и взрослые, и юниоры - не могут выступать. Хотя крохотная надежда и теплилась, это решение нас все-таки не удивило. Мы будем проводить сезон в соответствии с нашими планами", - сказал Коган.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.