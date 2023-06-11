11 июня, 10:33
Фигурное катание

Тарасова назвала неожиданным решение ISU сохранить отстранение россиян

Сергей Бобылев/ ТАСС
Татьяна Тарасова
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В субботу Международный союз конькобежцев опубликовал отчет, согласно которому организация понесла финансовые потери из-за недопуска спортсменов из России к соревнованиям

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации стало неожиданным и чрезмерно жестким. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

11 июня пресс-служба ISU сообщила, что совет организации оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

"Я не ожидала такого решения, даже предположить не могла, что ни за что так жестко [накажут]. Это просто издевательство над нами. Никто и никогда не сидел по два года в отстранении", - сказала Тарасова.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Согласно финансовому отчету ISU, опубликованному 10 июня 2023 года, организация понесла финансовые убытки из-за недопуска российских спортсменов к турнирам. 

Теги:
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
© Информационное агентство ТАСС
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