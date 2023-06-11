Мишин назвал печальным решение ISU сохранить отстранение россиян от соревнований

Отстранение длится с марта 2022 года

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин назвал печальным решение совета Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Об этом он в воскресенье рассказал ТАСС.

В воскресенье ISU оставил в силе решение о недопуске россиян и белорусов к международным соревнованиям.

"Печально, - сказал Мишин. - Все, что могу сейчас сказать".

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.