Бестемьянова призвала организовать альтернативные международные турниры после решения ISU

По мнению олимпийской чемпионки в танцах на льду, после сохранения недопуска российских спортсменов интерес к международным соревнованиям значительно упадет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Спортивным руководителям необходимо задуматься об организации альтернативных международных турниров, чтобы навязать конкуренцию соревнованиям под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

11 июня пресс-служба ISU сообщила, что совет организации оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

"Ну что ж, нас пять ждет междусобойчик на международных соревнованиях, который уже никому не интересен. Я бы на месте крупных спортивных руководителей думала об альтернативных соревнованиях точно в сроки чемпионата Европы, чемпионата четырех континентов, чемпионата мира и посмотрела, куда пойдут рекламодатели. Думаю, найдутся страны, которые проведут с нами международныеи соревнования. Вспомните чемпионат мира, это было смешно, это не старт. Есть же федерации и организации, которые проводят чемпионаты", - сказала Бестемьянова.

"Во все времена спортсмены были вне политики, зачем сейчас это устраивать? Когда они вчера объявили о финансовых потерях, у меня было внутреннее ощущение, что они это специально делают, чтобы их по голове погладили. Иначе они бы так не акцентировали на этом внимание", - отметила собеседница агентства.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Согласно финансовому отчету ISU, опубликованному 10 июня 2023 года, организация понесла финансовые убытки из-за недопуска российских спортсменов к турнирам.