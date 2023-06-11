Лакерник считает, что ISU исходит из политических соображений в решениях по россиянам

По словам почетного вице-президента международной федерации, следующее заседание совета ISU ожидается в октябре

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Политические соображения превалируют в принятии решений Международным союзом конькобежцев (ISU) в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.

В воскресенье совет ISU принял решение сохранить отстранение россиян и белорусов от международных соревнований.

"Политические соображения, к сожалению, пока превалируют, - сказал Лакерник. - Следующий совет ожидается в начале октября, но насколько на нем осуществимо наше возвращение, сказать сложно".

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.