11 июня, 11:18
Фигурное катание

Лакерник считает, что ISU исходит из политических соображений в решениях по россиянам

По словам почетного вице-президента международной федерации, следующее заседание совета ISU ожидается в октябре

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Политические соображения превалируют в принятии решений Международным союзом конькобежцев (ISU) в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.

В воскресенье совет ISU принял решение сохранить отстранение россиян и белорусов от международных соревнований.

"Политические соображения, к сожалению, пока превалируют, - сказал Лакерник. - Следующий совет ожидается в начале октября, но насколько на нем осуществимо наше возвращение, сказать сложно".

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация