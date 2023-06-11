Москвина: фигуристы продолжат готовиться к соревнованиям в условиях недопуска

В воскресенье Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские фигуристы продолжают тренироваться и готовиться к стартам, несмотря на продление отстранения от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом ТАСС в воскресенье рассказала заслуженный тренер СССР Тамара Москвина.

В воскресенье ISU оставил в силе решение о недопуске россиян и белорусов к международным соревнованиям.

"Как были отстранены, так и остались. Что тут еще комментировать, - сказала Москвина. - Мы продолжаем тренироваться и готовиться к соревнованиям в этих условиях".

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.