Ягудин уверен, что фигурное катание будут любить в России вне зависимости от решений ISU

Международный союз конькобежцев 11 июня продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Фигурное катание будет пользоваться в России любовью вне зависимости от решения Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить россиян от соревнований под эгидой организации. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

11 июня пресс-служба ISU сообщила, что совет организации оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

"Даже не сомневался, что они примут это решение. Сутками ранее они сообщили, что доходов нет, что нет новых контрактов, а сейчас продлевают отстранение. Хотя логика понятна - ISU хочет показать, как "сложно" им было сохранить наше отстранение вопреки собственным интересам, - сказал Ягудин. - Да, мы хотим, чтобы нас вернули, но я хочу напомнить, что за прошедший год мы наглядно показали, что умеем справляться своими силами, блестяще проводить соревнования. Фигурное катание в нашей стране как любили, так и будут любить. Ни одна страна в этом отношении сравниться с нами не сможет. Вот и посмотрим, кто вытянет этот вид спорта - ISU или Россия".

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Согласно финансовому отчету ISU, опубликованному 10 июня 2023 года, организация понесла финансовые убытки из-за недопуска российских спортсменов к турнирам.