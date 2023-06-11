Журова считает, что ISU будет затягивать допуск россиян к соревнованиям

Совет ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) будет затягивать допуск россиян к соревнованиям из-за политики. Такое мнение высказала ТАСС в воскресенье олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

11 июня пресс-служба ISU сообщила, что совет организации оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

"Это политическая ситуация, - сказала Журова. - И они не продлевают допуск на год, а делают на три месяца, к примеру. Чтобы в случае изменения политической ситуации вернуть спортсменов. Но сейчас от них могут отвернуться спонсоры, партнеры, поэтому это будет продолжаться".

"Они готовы себе в ущерб делать подобные вещи. Это то же самое, что и санкции в отношении России", - добавила Журова.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Согласно финансовому отчету ISU, опубликованному 10 июня 2023 года, организация понесла финансовые убытки из-за недопуска российских спортсменов к турнирам.