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Футбол в России

Дюков: антураж суперфинала Кубка России по футболу может превзойти финал Лиги чемпионов

Решающий матч кубка страны между ЦСКА и "Краснодаром" пройдет в воскресенье и начнется в 17:00 мск

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Матч суперфинала Фонбет - Кубка России по футболу по антуражу может превзойти решающую игру Лиги чемпионов. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Удастся ли по антуражу перебить? "Посмотрим, будем стараться", - сказал Дюков.

Суперфинал Кубка России пройдет 11 июня, в матче за трофей сыграют московский ЦСКА и "Краснодар". Встреча начнется в 17:00 мск.

Финал Лиги чемпионов прошел 10 июня, победителем турнира стал английский "Манчестер Сити", обыгравший итальянский "Интер" со счетом 1:0. 

Теги:
Российский футбол
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