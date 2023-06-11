Журова: российские конькобежцы должны ориентироваться на результаты иностранцев

Совет ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские конькобежцы в условиях отстранения должны ориентироваться на тренировках и соревнованиях на временные показатели спортсменов из других стран. Об этом ТАСС в воскресенье заявила олимпийская чемпионка Светлана Журова.

11 июня пресс-служба ISU сообщила, что совет организации оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

"Будем соревноваться с Китаем, другими странами, - сказала Журова. - Но вот мой сын сейчас в сборной России, они также активно тренируются. Они ориентируются на время, которое показывают спортсмены из других стран. В этом плане у нас понятная планка".

"Будем тренироваться и готовиться", - добавила Журова.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Согласно финансовому отчету ISU, опубликованному 10 июня 2023 года, организация понесла финансовые убытки из-за недопуска российских спортсменов к турнирам.