Сборная России по баскетболу обыграла команду Белоруссии во втором товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 83:78

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу в воскресенье со счетом 83:78 обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком встречи стал форвард российской сборной Александр Щербенев, записавший на свой счет 20 очков. В составе сборной Белоруссии больше всех очков набрал Владислав Близнюк - 18.

9 июня команды также встречались в Москве, тогда сильнее со счетом 83:80 оказалась сборная Белоруссии.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.